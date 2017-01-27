Polisten kaçarken kaza yapan hırsızlar otomobili bırakıp kayıplara karıştı

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri kovalamaca sırasında park halindeki üç araca çarpıp kaza yapınca otomobillerini bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye halinde olan polis ekipleri içerisinde 3 kişinin bulunduğu 42 DNG 71 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan şüpheliler polisin araçtan inerek kendi yanlarına geldiği sırada kaçmaya başladı. Bunun üzerine polisle şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 45 dakika boyunca kaçan şüpheliler bir evden çaldığı düşünülen televizyonu yola attı. Hırsızlık zanlısı 3 kişi, daha sonra Fatih Mahallesi'nde 3 otomobile çarptıktan sonra eski sanayi sitesine girerek araçlarını sanayi çıkışında bir ara sokağa bırakarak kaçtı. Polisin otomobilde yaptığı incelemede şüphelilerin kaçarken kimliklerini araçta unuttuğunu tespit etti. Otomobilin kiralama şirketinden kısa süre önce kiralandığı anlaşıldı. Zanlıların araçta unuttuğu kimliklerden yola çıkan polis, kimliklerin çok sayıda suç kaydı bulunan Beytullah M., Celal C. ve Halit E'ye ait olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması başlatılan çalışmalar sürüyor.