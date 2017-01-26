Polis ve jandarmadan Kızılay’a kan bağışı

Amasya'da polisler ve jandarmalar Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türkiye Kızılay Derneği Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Samsun Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü'nce yürütülen "Birbirimize ihtiyacımız var. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Haydi Türkiye İnsanımız için sürekli kan bağışçısı olmaya" adlı kan bağış kampanyası kapsamında Amasya'ya gelen Kızılay ekibine bir destekte Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığından geldi.

Şehit Sinan Yılmaz konferans salonunda Kızılay görevlilerinin verdikleri formu dolduran çok sayıda polis ve jandarma personeli bağışlarıyla kampanyaya destek oldular.