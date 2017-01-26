Plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Arnavutköy'de plastik fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın 7 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Arnavutköy Orgeneral Eşref Bitlis caddesinde bulunan bir plastik fabrikasının depo bölümünde akşam saat 17:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı ve yaklaşık 7 saat süren yangın kontrol altına alındı. Fabrikanın plastik malzemelerin ham maddesinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede fabrika geneline sirayet etmiş, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle hasar gören fabrikanın bazı kesimlerinde çökme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri duyarlı çalışmalarını sürdürüyor.