Plastik eşya deposundaki yangın 3 saatte söndürüldü

Adana'da plastik eşya deposunda çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde 12.50 sıralarında plastik eşya deposunda çıkan yangına, 10 itfaiye ekibi müdahale etti. Eşyalar plastik olduğu için yangını söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri 3 saat sonra yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.