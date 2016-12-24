PKK/KCK operasyonu 5 gözaltı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatları doğrultusunda, Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'de görevli 120 polisle eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında HDP yöneticilerininde olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK Terör Örgütünün, sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı, ayrıca devlet büyüklerine hakaret ve kolluk güçlerini hedef gösterdiği iddia edilen edilen 1. M.D .(HDP İlçe Yöneticisi) 2. A.Ç (HDP Üye) 3. E.Y (Örgüt Sempatizanı) 4. S.G (Örgüt Sempatizanı) 5. M.T .(HDP üyesi) 5 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca Operasyonda :1 adet Glock marka (7.65) ruhsatsız silah, 2 adet 7.65 fişek, 10 kitap, çeşitli örgütsel doküman, örgütü temsil eden materyaller ile dijital dökümanlara el konulduğu öğrenildi.