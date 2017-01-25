Piyasaya sahte para süren 3 kişi tutuklandı

Mardin'de esnaftan alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürerken suçüstü yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan gelip bölge illerine sahte para süren 3 kişi, polisin takibi sonucu Mardin'de suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Ö.D, G.B, M.G'nin aracında yapılan aramada 200 ve 100 TL'lik banknotlar halinde toplam 16 bin lira sahte para ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.