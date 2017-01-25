Piknik yaparken kaybolan şahıs bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada kaybolan ve akli dengesi yerinde olmayan kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Akli dengesi yerinde olmayan 20 yaşındaki Ömer Özhallı, Divriği ilçesi Duru Köyü mevkisinde piknik yapan ailesinin yanından uzaklaşarak ortadan kayboldu. Bilgi verilmesi üzerine Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile yaklaşık 60 vatandaş, Özhallı'yı aramaya başladı. Kırsalda arama yapan ekipler ve vatandaşlar, gece saatlerinde Özhallı'yı kaybolduğu yerin yaklaşık 25 kilometre uzağında sağ olarak bularak ailesine teslim etti.

Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.