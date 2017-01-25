Peteğimiz TEKDER

Milli kuruluşlarımız yazı serisi

HAY-DER Cuma sohbetlerine bütün hızıyla devam etmektedir. Bu cümleden olarak bu hafta Cuma sohbetinde TEKDER Genel Başkanı Müh. Cemil Tiryakioğlu’nu misafir ettik.

Sohbetin açılış konuşmasını HAY-DER Genel Başkanı olarak ben yaptım “Sohbetin tanıtımında PETEĞİMİZ TEKDER ismini kullandık. Çünkü teknik elemanlar, yaptıkları iş itibariyle sanki bir arıya benzerler. Nasıl arı, o altıgen harika petek gözlerini ve bal dediğimiz o mükemmel gıdayı yapıyorsa, teknik elemanlar da bir araya gelerek insanların ihtiyacı olan her türlü teknolojik araç ve gereçleri yapmaktadırlar. Dikkatinizi çekmek istediğim en önemli husus, bunların bir kovan içinde, bir arı beyi başkanlığında ve bir organizasyon altında bu hayırlı çalışmalarını yapmakta olduklarıdır.

Kovanın dışında kalan bir takım arılar da vardır ki bunlar gayesiz idealsiz yaşayan yiyip için, neslini devam ettiren ve sadece hayatını devam ettirmeye çalışan sarı arılar gibidirler. Burada bütün teknik elemanlara sesleniyor ve eğer dünya ve ahiret saadeti arıyorsanız, insanlığa faydalı olmaya çalışmalıyız ve TEKDER bünyesinde tek organizasyon altında toplanmalıyız” dedim.

TEKDER Genel Başkanı Müh. Cemil Tiryakioğlu, HAY-DER Genel Başkanı Müh. Nevzat Laleli ile birlikte…

TEKDER Genel Başkanı Müh. Cemil Tiryakioğlu ise konuşmasına; “1987 yılında kurulan ve bu gün 30 yaşına basan derneğimiz, ülkemizdeki tüm teknik elemanları bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir sivil teşkilat kuruluşudur. TEKDER, kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda veya serbest olarak mimar, mühendis, teknisyen ve tekniker sıfatıyla çalışan, mesleki ve manevi değerlerini önemseyen kişileri bir araya getirerek, aralarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, mesleki bilgi ve kültürlerini artırmak amacıyla çalışmaktadır.”

Teknik Elemanlar Derneği TEKDER, toplumun genel refahını yükseltmeyi amaç edinen, ülke ekonomisine ve kültürüne katkıda bulunan, takım çalışmasını ve toplam kalite yönetimini benimseyen bir anlayışla ülkenin hizmetindedir. Devlet kademelerinde, özel sektörde ve eğitim kurumlarında görev yapan üyelerimiz görev aldıkları her alanda; dürüstlük, açıklık, sürekli gelişme, yardımlaşma bilinci gibi temel ilkeleri mihenk taşı olarak kabul etmektedir. Varlığının ve geçmişiyle bağlarının anlamını idrak etmiş kuşaklar geleceğin medeniyet projelerini insanlığın hizmetine sunacaktır.

Genel merkezi Ankara’da bulunan Teknik Elemanlar Derneği’nin Türkiye genelinde 30 ilde şubesi, 40.000 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. İstanbul İl Başkanlığımız 4209 üyesi ile çalışmalarını yürütmektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Meslekte ve teknolojide ahlak ve dürüstlük,

Temel hak ve hürriyetlerin yayılması için özgür düşünce sahibi olmak,

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak ve yaşamak,

İnsana hizmet için hizmette ve her iş de kaliteli olmak,

Üretimde, tüketimde, iş organizasyonlarında insanın korunmasını sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

Misyonu doğrultusunda kuruluş ve organizasyon yapısını oluşturarak faaliyet yapmak

Üyelerimizi mesleklerinde saygın konuma gelecekleri eğitim ve bilgi donanımlarını vermek ve teknolojinin mimarları yapmak,

Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, takip edilen teknolojileri ülke sathında geliştirmek, Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve yürütmek,

Üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında köprü oluşturarak teorik ile pratiği buluşturmak, Akademik çalışma konularının ülke problemlerinin çözümüne yönelik olmasını sağlamak,

Meslek odalarında dernek üyelerimizin etkin katılımcılığını sağlamak,

Üyeler arasında dayanışmada, işbirliğinde ve bilgi alışverişinde bulunmak,

Bir teknoloji enstitüsü gibi üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak projeler üretmek, Araştırma-Geliştirme teknoloji çalışmaları yürüten AR-GE enstitüleri açmak ve işletmek, teknik eğitim ile ilgili yeni modeller geliştirmek” olduğunu belirtmiştir.