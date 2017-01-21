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Patlayan trafoda yangın çıktı

Patlayan trafoda yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde trafonun patlaması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde trafonun patlaması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Aşırı yüklenmenin olduğu ileri sürülen trafoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle vatandaşlar büyük panik yaşarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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