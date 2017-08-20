Patlayan su borusu köy meydanını gölete dönüştürdü

Nusaybin Beyaz Su'dan Kızıltepe ve Artuklu ilçelerine gelen içme suyu şebekesi Ekinlik Köyü mevkisinde patladı.

Patlama nedeniyle bulunan evler ile tarladan kaldırılarak köy meydanında bekletilen yüklü miktarda hasat buğday ve mercimek su altında kalarak maddi zarara neden oldu. Bir evin bahçesinden geçen borunun patlaması evde de çatlakların oluşmasına neden oldu. Köy meydanı da gölete dönüştü. Adnan Aydın, "Sabah saat 11.00 da su sızmaya başladı. Sonra birden patlamaya başladı. Maddi zararımız çok oldu, çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.