Park halindeki midibüs yandı

Tokat'ta park halindeki yolcu midibüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi yakınlarında bir apartmanın yanında park halinde bulunan midibüsten dumanların yükselmesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın aküsünden şase yapan kabloların tutuşması sonucu biranda büyüyen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Tamamen yanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen midibüs sahibi Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonu Erol Yıldırım çaresizlik yaşadı. Üzgün gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izleyen Yıldırım, tek tesellilerinin olayın maddi hasarla atlatılması olduğunu söyledi.