Parçalanan tırdan sağ çıktı

Samsun'da bir tırın önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Tepecik mevkisinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den İzmir'e boş alkol şişelerini götüren Ümit Öztürk (48) idaresindeki 08 K 0275 çekici ve 08 K 0992 dorse plakalı tır rampayı tırmanırken önünde seyir eden Ferhat Yaman'ın (26) kullandığı 53 AZ 265 çekici ve 34 FMM 57 dorse plakalı kağıt yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada parçalanan ve hurdaya dönen tırda şoför mahallinde sıkışan sürücü Ümit Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede çıkartıldı. Kazayı yaralı olarak atlatan tır sürücüsü Öztürk, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan tırda bulunan boş bira şişeleri ise karayoluna saçıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.