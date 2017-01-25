Pamukkale’de son 2,5 yılda 2 bin 220 işyeri açıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde son 2,5 yılda açılan iş yeri sayısı 2 bin 220 oldu. 2004-2014 yılları arasında 7 bin 763 iş yeri açma ruhsatı verilirken bu rakamın yüzde 25'ine son 2,5 yılda ulaşıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "İlçemiz iş yeri açma anlamında da büyümeye devam ediyor" dedi.

Pamukkale şehirleşme alanında büyümeye devam ediyor. İlçeyi sınırlayan bölgede 2004 - 2014 yılları arasında 7 bin 763 işyeri açma ruhsatı verilmişti. Belediyenin kurulduğu 2014 yılının Mart ayından itibaren verilen iş yeri açma ruhsatı sayısı 2 bin 220 oldu. Bu sayı 10 yıllık sürede açılan iş yeri sayısının yüzde 25'ine 2,5 yılda ulaşılması anlamı taşıyor. 2014 yılının 9 aylık süresinde Pamukkale'de 484 yeni işyeri açılırken, 2015 yılının tamamında bu sayı 939'a ulaştı. 2016'da ise Pamukkale ilçe sınırlarında açılan ve ruhsat alan iş yeri sayısı 797 olarak kayıtlara geçti. 2014 yılından bu 2016 yılı sonuna kadar açılan 2 bin 220 işyerinin 1959'u sıhhi, 148'i umuma açık alan ve 113'ü ise gayrisıhhi işyeri olarak ruhsatlandı.

"Son iki buçuk yılda büyük bir yol ket ettik"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gelişen ve büyüyen Türkiye ile birlikte Pamukkale ilçesinin de her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini belirtti. "Pamukkale İlçesi sürekli büyüyor" diyen Başkan Gürlesin, "Yeni bir ilçe olmamıza rağmen iki buçuk yılda sağlık, eğitim, sosyal belediyecilik gibi alanlarda olduğu gibi şehirleşme konusunda da büyük bir yol kat ettik. Yeni şehirleşme ile birlikte Pamukkale Belediyemiz tarafından ilçe sınırlarımız içinde son iki buçuk yılda 2 bin 220 işyeri açma ruhsatı verildi. Bu tablo da iki buçuk yılda Pamukkale ilçesinin ne kadar geliştiğinin açık göstergesidir. Biz de gelişen ilçemizde yaşayan insanlarımıza Türkiye'ye örnek olacak projelerle hizmet ediyoruz. 2017 yılında da birçok projemizi hayat geçirerek Pamukkale'yi çok daha iyi noktalara taşımak istiyoruz "diye konuştu.