Palandöken: "Yeni yatırım programı yatırımcının önünü açacak"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından Çankaya Köşkünde açıklanan yeni yatırım programının ülke adına sevindirici olduğunu ve programın yatırımcının önünün açacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gerçekten yatırım yapacak olanlar için iyi ve güzel bir fırsat. Yatırım yapmak isteyen herkes bu fırsatları iyi değerlendirmelidir" dedi.

"Doğu ve Güneydoğu illerine tersine göç başlayacak"

Cazibe Merkezleri Programının Türkiye adına alınmış çok olumlu bir karar olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin imkan ve kaynakları en verimli şekilde halkımızın ve yatırımcının hizmetine sunulmakta. Bu yatırım programının amacı doğrultusunda yürütülmesi için tüm yatırımcılar kollarını sıvayıp sunulan bu imkanları iyi değerlendirip ülkemiz adına fırsata çevirmelidirler. Cazibe Merkezleri projesinin en önemli sonucu bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltması olacak. Bu şekilde batıya olan göç ortadan kalkacağı gibi doğu ve güneydoğu illerimize tersine göç süreci başlayacak" ifadelerini kaydetti.

"Yaklaşık 115 bin kişiye yeni iş imkanı"

Yeni yatırım programının yatırımcı için büyük bir fırsat olduğunu ve yatırımcının önünün açacağını söyleyen Palandöken, dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik krizin bu yatırım programı ile geçmişte olduğu gibi Türkiye'yi yine teğet geçeceğini belirterek "Terörden zarar gören ülkemizde yeni yatırım programı ile halkımızın ve yatırımcının yüzü yeniden gülecektir. Yeni yatırım programı ile 23 ilde 20 milyarlık bir yatırım yapılacak yaklaşık 115 bin kişi istihdam edilecek. Devletin tüm imkânlarının iyi niyetle yatırımcının hizmetine sunulması ve bu kaynakların iyi niyetle ve verimli kullanılması ile ülkemiz ekonomide yeniden büyüme yönüne girecektir. 30 lira yatırımcı, 70 lira ise devlet destek verecek. Bu yatırım ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecektir" dedi.