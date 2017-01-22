Palandöken: “Binlerce yat, kotra ve gemide Türk bayrağı dalgalanacak”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Yapılan düzenlemeyle teknelerin tamamının Türk bayrağını dalgalandırmasının önü açıldı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndan geçen torba kanun ile yabancı bandıralı binlerce yat, kotra ve geminin Türk bayrağına geçişinin teşvik edilmesinin ülkemizin denizcilik sektöründeki prestijini artıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kendi kara sularımızdaki binlerce gemi ve yatın vergi cenneti sayılan ülkelerin bayrağını çekiyor olması ülkemiz için büyük bir kayıptı. Yapılan düzenleme ile bu teknelerin tamamının Türk bayrağını dalgalandırmasının önü açıldı. Binlerce tekne bir kuruş vergi ödemeden Türk Gemi Siciline ve dolayısıyla Türk bayrağına geçiş yapacak" dedi.

"Küçük büyük herkes ÖTV desteğinden faydalanmalı"

Yat, kotra ve gemilerin ticari olarak faaliyette bulunması halinde denizcilik sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla ÖTV'siz yakıt alma desteğinin bulunduğunu kaydeden Palandöken, "Ancak bu destek büyük firmalara verilirken esnaf olanlara verilmiyor. Oysa Anayasamızın 173. maddesinde devletin esnafı büyüklere karşı koruyup kollayacağı amir hükmü olmasına karşın denizcilik faaliyetinde adeta büyükler küçüklere karşı korunuyor. Bu uygulamanın kapsamı genişletilip esnaf da bu destekten yararlandırılabilirse küçük işletmelerin önü açılır. Bundan en çok ülkemiz kazançlı çıkar" sözlerine yer verdi.

"Bu kararla ülkemizin turizm sektöründeki payı hızla artar"

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının sektör için en büyük avantaj olduğunun altını çizen Palandöken, "Denizcilik sektörü, Türkiye'nin geleceğinde en çok parlayacak alanların başında geliyor. Önümüzdeki yıllarda toplam turizm gelirlerinin içinde deniz turizminin payının hızla artmasını bekliyoruz. Ancak bunun için küçük büyük ayrımı yapılmamalı, verilen desteklerden tüm işletmeler eşit bir şekilde yararlanmalı" şeklinde konuştu.