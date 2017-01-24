Palabıyık’tan Kula’ya doğalgaz müjdesi

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Doğalgaz dağıtımı konusunda yönetmeliğin değişmesiyle birlikte artık Kula'nın da doğalgaza kavuşacağını belirtti.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, "İlçemize getirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Doğalgaz için çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz dağıtımı konusunda yönetmeliğin nüfusu 20 binin üzerindeki yerleşim alanlarına doğalgazın derhal bağlanacağı şeklinde değişmesinden dolayı, Kula'mıza da artık doğalgaz gelecek" dedi.

Palabıyık, "Boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gerekli yatırımları yapmakla görevlendirdi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, büyükşehirlerde yer alan ilçelerdeki merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ve mahalleye dönüşen köy veya beldeleri kapsamayacak. İlçelerin nüfuslarının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürülüğü verileri, doğalgaz dağıtım bölgeleri içinde yer alıp almadığının tespitinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verileri esas alınacak. Karar kapsamında yeterliliği sağlayan ilçeler, BOTAŞ'ın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecek. Belirlenen ilçelere doğalgaz ulaştırılması için BOTAŞ tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıla ilişkin orta vadeli program ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.