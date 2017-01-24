Özel SANKO Fen ve Teknoloji lisesi ile bilime yolculuk

Özel Sanko Fen ve Teknoloji Lisesinin Gaziantep genelinde çeşitli okullarda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlediği "Bilime Yolculuk" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Başvuru yapan ilk 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen "Bilime Yolculuk" etkinliğinde öğrenciler Robotik, Genetik, Mekatronik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarında deneylerle dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler, robotik dersinde robotik kodlama, genetikte meyvelerden DNA izolasyonu, mekatroniktepönomatik yön valfleri, CNC ve 3D yazıcı uygulama, fizikte elektrik devreleri ve lambaların parlaklığı, elektroskop kullanımı, basit makineler, kimyada hal değişimi (süblimleşme), sihirli mürekkep ve boncuk, yapay kar tanesi, ince tabaka kromatogrofisi ve biyolojide mikroskop uygulamaları ile bilimin gizemli dünyasında yolculuk yaptı. Özel Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdür Yardımcısı Ümit Ülger, "Gaziantep geneli çeşitli okullardan katılan 60 öğrenciye okulumuzun kapılarını açtık ve bir gün boyunca Fen ve Teknoloji Lisemizde, deneylerle yaparak-yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar" dedi.

Ülger, Özel Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Fen Bilimleri Bölümü öğretmenleri tarafından misafir öğrencilere deneylerin anlatıldığını söyledi.