Özel harekat şehidinin ailesine ev desteği

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın İzmir'de yaşayan ailesine, alacakları ev için destek verilmesi amacıyla İzmir Valiliği ile Nevvar Salih İşgören Vakfı arasında protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza törenine Vali Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Aile Sosyal Politikalar Müdürü Nesim Tanğlay ve Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Basın mensuplarının sadece fotoğraf alınmasına izin verildiği törende imzalanan protokolün, Acar'ın ailesinin alacağı ev için vakfın maddi destek sağlamasını içerdiği kaydedildi. Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, vakıf olarak bu yıl yapılan yardım faaliyetlerinde şehit yakını ve gazileri ön planda tuttuklarını ifade etti.

Millet olarak şehitlerin ailelerini emanet olarak gördüklerini kaydeden Urgun, "Onlara destek olmayı görev sayıyoruz. 15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yaptığı sırada şehit olan Dursun Acar'ı burada bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu.