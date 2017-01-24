Özalp ilçesinde korkutan yangın

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Özalp Kaymakamlığının arkasında buluna bir evde meydana geldi. Nedeni belirlemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, o esna kimsenin içeride olmaması ise bir faciayı önledi.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.