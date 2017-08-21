Sanayi devriminin ateşleyicisi otomotiv sektörüdür. Dünyada Otomotiv pazarı genel olarak incelendiğinde; otomotiv endüstrisi ekonomilerin sürükleyicisi konumundadır. Bu durumu ile sektör geniş iş hacmi ve istihdamda oluşturmaktadır.

Ülkemizde özellikle 1950’li yıllarda başlayan otomotiv yolculuğu her yıl giderek büyümektedir. Otomotiv sanayi ülkemizin lokomotif sektörü haline ulaşmıştır. Bir çok otomotiv markası ülkemizde büyük yerler açmış ve açmaya da devam etmektedir. Bu da yedek parça dünyasını doğurmuştut.r

1990’lı yıllardan itibaren otomotiv sanayinde hızlı bir şekilde büyük gelişim ve değişim olmaktadır. Bugün itibariyle Türkiye, dünyada en büyük otomobil sanayinin bulunduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Ülkemizdeki otomotiv pazarının durumunu rakamlarla fotoğrafını çekmek gerekirse;

2017 yılı ilk altı ayda toplam Pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9 azalmıştır. Üretim % 20 artmış, ihracat % 29 artmış, ihracat değeri % 22 artmıştır.

2017 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam % 9 Pazar azalmış, üretim % 8 artmış, ihraca % 14 artmış, ihracat değeri % 17 artmıştır.

2017 yılı ilk altı aylık dönemde toplam Pazar 451 bin adet olarak gerçekleşmiş, geçen yılın aynı dönemine göre satışlar % 9 artmıştır.

2017 yılı Haziran ayında toplam Pazar 85 bin civarında gerilemiş, geçen yılın Haziran ayına göre satışlar % 9 oranında daralmıştır.

Otomotiv pazarında otomobil satışları ise;

2017 yılı ilk altı aylık dönemde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 9 azalmıştır.

2017 yılı Haziran ayı otomobil satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre % 7 azalmıştır.

TÜİK verilerine göre 2.El pazarına bakıldığında;

2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 2.el araç toplam pazarı % 7 artmıştır.

Dünya otomotiv pazarını da kısaca bir incelediğimizde LMC Automotive’in yapmış olduğu araştırma dikkat çekmektedir. Buna göre;

2017 yılı 1.çeyrek sonuçlarına göre dünyada otomotiv pazarı bir önceki yıla oranla % 3 artması tahmin edilmektedir.

2017 yılında bir önceki yıla göre dünya otomotiv pazarının % 1,4 artış görülmesi beklenilmektedir.

Otomotiv yan sanayisi için ise ülkemizde yatırımlar devam etmektedir. Özellikle teknolojik yatırımların iyi seviyelerde olduğu görülmektedir. Ayrıca “know-how” alanında da önemli bir konuma erişilmiştir.

Otomotiv pazarında yedek parça ile ilgili önemli ve detaylı bir bilgi edinmek için başvurulacak sitelerin başında ise https://www.yedekparcatr.com/ gelmektedir.