Otomotiv ve Eğitim Camiasını Sarsan Ölüm

Aydın'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 44 yaşındaki Ömer Sandıkçı direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sandıkçı'nın ani ölümü sevenlerini üzdü.

Aydın Cumhuriyet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Sandıkçı'nın eşi özel bir otomotiv firmasında görev yapan Ömer Sandıkçı Aydın E- 87 karayolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon başında aniden fenalaştı. Yolda duran otomobilin direksiyonunda fenalaşan sürücüyü görenler durumu polis ve 112 ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Ambulansla en yakın hastane olan Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 44 yaşındaki Ömer Sandıkçı doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Eğitime Katkı Kermesinde Acı Haberi Aldı

Cumhuriyet İlkokulu'nda Okul Aile Birliği Başkanı olarak görev yapan Ömer Sandıkçı'nın eşi Aysun Sandıkçı, acı haberi okul öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen kermeste aldı. Eğitime verdiği destekle de biline Sandıkçı Ailesi'nin reisi Ömer Sandıkçı'nın ani ölümü eğitim ve otomotiv camiasının yanı sıra sevenlerini üzdü. Ömer Sandıkçı evli ve iki çocuk babasıydı.