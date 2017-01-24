Otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da bir otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dinar-Çay ilçe karayolunun 15. kilometresi, Akçaköyü rampası yakınlarında meydana geldi. Ercüment Bülbül (50) yönetimindeki 65 EN 079 plakalı otomobil, Ali İhsan G. idaresindeki 50 AG 157 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada sürücü Bülbül olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisinde bulunan sürücünün eşi Hatice Bülbül (42) ile A.A.B., A.Z.B isimli 2 çocuğu ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Bülbül'ün Konya'da görev yapan bir doktor olduğu bildirildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.