Otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro AVM kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Keskin (36) idaresindeki 55 BP 636 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu takla atarak yolun ortasına ters döndü. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.