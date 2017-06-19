Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed İhsan Er, idaresindeki, 02 KH 751 plakalı otomobil, Şevenk Köyü yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Muhammed İhsan Er yaralandı. Yaralı sürücü vatandaşlar tarafından otomobille Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.