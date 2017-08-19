Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir otomobil domuza çarptı. Domuzun telef olduğu kazada araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Hanönü-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahir Gökpınar yönetimindeki 57 FA 630 plakalı otomobil, Hanönü istikametinden Taşköprü istikametine seyir halindeyken Yozlu köyü yakınlarında aniden önüne çıkan domuza çarptı. Kazada sürücü Mahir Gökpınar emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, aracın hasar gördüğü kazada telef olan domuzu diğer sürücüler güçlükle yol kenarına çekebildi.