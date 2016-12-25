Otomobil buzlu yolda takla attı

Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında buzlu yolda otomobil takla atarken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde'den Bor ilçesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 51 HF 201 plakalı otomobil Altunhisar kavşağı yakınında buzlanma nedeniyle takla attı. Kazada, araç sürücüsü hafif yaralanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Takla atan otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.