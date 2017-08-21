Otobüsü gelin arabası yapan çifte jest

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tanıştıkları otobüsü gelin arabası yapan Kübra-İsmail Düş çiftini Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçında belediyeye ait locada ağırladı.

Başkan Recep Altepe, özel halk otobüsünü süsleyerek Bursa caddelerinde mutluluklarını ilan eden genç çifti Büyükşehir Belediyesi'nin stadyumdaki locasında ağırlayarak tebrik etti. Bu jestten büyük mutluluk duyduklarını ifade genç çift Recep Altepe'ye teşekkür etti. Gelinlik ve damatlıklarıyla statta ilgi odağı olan genç çiftle Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün voleybol baş antrenörü Angelo Vercesi ve sporcular da bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.