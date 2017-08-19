Osmanlıspor ile Galatasaray maçında 17 Ağustos depremi unutulmadı
Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor-Galatasaray maçında 17 Ağustos 1999 depremi unutulmadı.
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Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor-Galatasaray maçında 17 Ağustos 1999 depremi unutulmadı. Osmanlıspor oyuncuları ellerinde "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" pankartıyla sahaya çıktı.
Osmanlıspor, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmada 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremi unutulmadı. Osmanlıspor oyuncuları sahaya "Deprem değil tedbirsizlik öldürür" pankartıyla sahaya çıktı.
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