Osmanlı’dan günümüze tesbih sanatı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kurulan tesbih atölyesi vatandaşların ilgisini çekiyor.

Adana'da icra ettiği tesbih atölyesini kendi memleketi olan Ceylanpınar ilçesine taşımaya karar veren Yakup Kaya, yıllarca emek verdiği tesbih sanatını daha da geliştirip işsiz gençlere öğreteceğini ifade etti. Bir çok taşı işleyip tesbih haline getirdiklerini belirten Kaya, "Osmanlı'dan günümüze tesbih her dönem ilgi görmüştür. Tesbihi kimi insan stres atmak amacıyla kullanılsa da kimi insan tesbihi dini vecibelerini yerine getirmek için kullanıyor. Bu nedenle tesbih sektörü her daim ilgi görmüştür" diye konuştu.