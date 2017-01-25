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Osmaniye’nin 2 ilçesinde elektrik kesintisi

Osmaniye’nin 2 ilçesinde elektrik kesintisi

Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Ocak Cuma günü, Bahçe ilçesi İslam Mahallesine 09:00-12:30 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Köyüne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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