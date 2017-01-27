Osmaniye’de toplantı ve gösteri alanları belirlendi

Osmaniye'de 2017 yılında gerçekleştirilecek toplantı, gösteri, miting ve afiş asılacak yerlerin belirlenmesi ile ilgili toplantı düzenlendi

Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda Vali Kerem Al başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi kapsamında Osmaniye'de 2017 yılında toplantı ve gösteri yapılacak alanlar ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Kerem Al, yasa gereği olarak her yıl toplantı ve gösteri alanları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve daha önce belirlenen alanlarla ilgili herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığının toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

Daha sonra Güvenlik Şube Müdürü Erhan Demirtaş, yaptığı sunumda, miting ve gösteri yürüyüşleri alanlarının Dr. Devlet Bahçeli Meydanı, Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzeri Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki bölge, Rızaiye Mahallesi Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitiğinde bulunan bölge ve son olarak da Yunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14526 Sokağın birleştiği alan olarak belirlendiğini söyledi. Erhan Demirtaş, belirlenen alanları kroki üzerinde anlatarak, miting, toplanma, alternatif toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, dağılma yönleri hakkında detaylı bilgi verdi. Belirlenen alanlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Afiş ve pankart asılacak yerlerin ise mülkiyeti Osmaniye Belediyesine ait olan ve işletilmek üzere özel şirkete ihale ile verilen il merkezindeki ilan ve reklam panoları, bilboardlar, dijital reklam panoları, ışıklı reklam panoları olarak belirlendiği kaydedildi.

Toplantı sonunda katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.