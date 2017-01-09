Osmaniye’de elektrik kesintisi
Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
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Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçesinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Ocak Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü'ne 09:00-15:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
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