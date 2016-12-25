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Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçesinde salı günü kesintisi uygulanacak.

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Osmaniye'nin merkez ve Hasanbeyli ilçesinde salı günü kesintisi uygulanacak.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık Salı günü, merkez ilçesi Hacı Osmanlı Mahallesi'ne 09:00-14:00 saatleri arasında, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü'ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

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