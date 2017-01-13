Ortaköy’de gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
IHAAW215724-ASA/13-01-2017 - Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili mahkemeye sevk edilen...
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IHAAW215724-ASA/13-01-2017 - Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili mahkemeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. 13.01.2017 21:57:24 TSI NNNN
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