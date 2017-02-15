Ordu’da telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, telefonda yaşlı bir vatandaşı dolandıran 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı bir vatandaşı arayarak evde bulunan paraları bir poşete koymasını ve kapıya gelecek olan polise teslim etmesini söyleyerek kendisini 7 bin 700 TL dolandırdılar.

Saatler sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kişinin durumu polise haber vermesi üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde 7 bin 700 TL parayı dolandıran iki şüpheli paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.