Ordu Çevre Yolu’nda heyelana geçit yok

Ordu'da yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu'nun 2016 yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmasına rağmen bu yıla sarkmasının sebebinin heyelan olduğu ortaya çıktı.

Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 km olan Ordu Çevre Yolu'nun 10.7 km'lik ilk etabının yüzde 90'lık bölümü tamamlandı. Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Fatsa-Altınordu çevre yolunun Perşembe Kavşağı'ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak olan birinci etapta çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Proje bünyesinde toplam uzunluğu 6.5 km olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2.5 km olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşağın bulunduğunu belirtti.

Heyelana karşı 561 kazık inşa edilecek

Keskin, 2016 yılında Boztepe ve Öceli Tünellerinde kemer beton imalatlarının tamamlandığını, Öceli-2 Viyadüğü'nün ayaklarının tamamlandığını ve kiriş montajlarına başlandığını, Öceli-1 Viyadüğü'nde ise kazık inşaatlarının sürdüğünü kaydetti. Keskin, ayrıca yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli-1 Viyadüğü arasındaki kesimin heyelanlı bölge olması nedeniyle bu kesimde heyelan ıslahı için temel koruma kazıkları imalatları yapıldığını belirterek, "Toplamda 399 adet olan heyelan önleme kazıklarının 274 adedi ve toplamda 162 olan Öceli-1 Viyadüğü koruma kazıklarının 115 tanesi tamamlanmış olup imalatlar devam etmektedir" dedi.

Havaalanının 4 katı maliyetinde

Yapımına 2012 yılında başlanan Ordu Çevre Yolu'nun tamamının 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağı bildirildi. Bu rakam dünyanın 3., Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu olan ve 350 milyon liraya mal olan Ordu-Giresun Havalimanının 4 katına eşdeğer bir yatırım olarak görülüyor.