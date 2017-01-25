Opera sanatçısının vurulmasına 2 tutuklama

İzmir'den görevli geldiği Samsun'da parkta otururken silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan opera sanatçısını vuran ve senarist arkadaşını darp eden 2 kişi mahkemece tutuklanırken, yaşı küçük bir kişi ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, İzmir Opera Bale'de heykeltıraş olan ve Samsun Opera Bale'de oyun sergilemek için Samsun'a gelen Ozan Özcan (34), üniversite arkadaşı Samsunlu senarist Arif Nas (36) ile Anıt Park'ta otururken yanlarına gelen 3 kişi sigara isteyerek kendilerine sataşması ile tartışma çıkmıştı. Saldırganlar tabancayla ateş açarak Ozan Özcan'ı her iki dizinin üst kısmından vurdular, Arif Nas'ı da darp ettiler.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri faili meçhul olayın tespiti için özel ekip kurdu. Polis çevrede bulunan 23 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve saldırganların önce eşkallerini, ardından da kaçtıkları aracı belirledi. Opera sanatçısı Ozan Özcan'ı 19 yaşındaki Yasin E.K.'nin vurduğu, yanındaki arkadaşları Yılmazcan Ş.(19) ile 17 yaşındaki O.K.'nin de senarist Arif Nas'ı darp ettikleri ortaya çıktı.

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasin E.K.'den olaydan kullandığı değerlendirilen 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçti.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk savcısına ifade veren O.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Yasin E.K. ve Yılmazcan Ş. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.