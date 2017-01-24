Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; 16-22 Ocak 2017 tarihleri arasında alınan tedbirler kapsamında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu şüphelisi 6 kişi yakaladı ve şahıslardan 13 gram bonzai elde edildi. Ekiplerce müdahale edilen olaylarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 47 adet fişek, 1 adet kesici delici alet ile inşaattan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs yakalandı. Toplam olarak çeşitli suçlardan 7 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Açıklamada, "Son bir haftada 2152 şahıs ve 477 araç hakkında GBT sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs, 1 kayıp şahıs, 3 bakaya yakalanmış, 11 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 4 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 42 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak tüm birimlerimizle halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.