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Ömer Toprak, Borussia Dortmund yolunda

Ömer Toprak, Borussia Dortmund yolunda

Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak transferinde sona yaklaştı.

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Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak transferinde sona yaklaştı.

Emre Mor ve Nuri Şahin'in de forma giydiği Borussia Dortmund, bir başka mili futbolcu Ömer Toprak'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Borussia Dortmund'un milli futbolcu Ömer Toprak'ın transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ömer Toprak'ın önümüzdeki sezon Borussia Dortmund forması giyeceğini belirten gazete, 27 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

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