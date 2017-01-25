Okul müdürlerine ‘soruşturma teknikleri’ eğitimi veriliyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü maarif müfettişleri tarafından okul müdürlerine "soruşturma teknikleri" konulu eğitim veriliyor.

Merkez Adıyaman Lisesinde düzenlenen eğitimlerde maarif müfettişleri tarafından soruşturma teknikleri ve inceleme soruşturma konuları anlatılıyor.

Eğitimde disiplin cezasının amacının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ve hizmetlilerinin, görevlerini yetki ve sorumlulukları dahilinde yerine getirmelerini sağlamak, bu görevlilerin çalışma düzeni için sağlanan koşulları ve çalışma düzeninin bozucu eylemlerde bulunanları önleme anlatılıyor.

Yine disiplin cezasının, hizmet ve memur statüsü hükümlerine aykırı hareket edenleri zorlayıcı idari yaptırımlar olmakla birlikte, diğer kamu görevlilerine örnek oluşturma, ibret alma ve caydırıcı nitelikli amaca yönelik olduğu vurgulandı. Seminerde katılımcılara ön inceleme raporunda dikkat edilmesi gerekilen konular hakkında da bilgiler verildi.

Okul müdürleri eğitim kapsamında drama eğitimine tabi tutuluyor.

Kurs hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, eğitimin iki gurup halinde verileceğini belirterek, toplamda 342 okul müdürüne bu eğitimin verileceğini söyledi.