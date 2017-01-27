Oksijen tedavisi ile gözaltı morluklarına son

Oksijen terapisinin selülit, uykusuzluk, stres, yorgunluk ve diğer birçok sorunun kolayca aşılmasını sağladığını belirten Bihter Fidangül, bu tedavi ile gözaltı morluklarının da tedavi edildiğini söyledi.

Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezi Kurucusu Bihter Fidangül, "İnsanın yaşam kaynağı oksijen. Sağlık kaynağı ise oksijen terapi. Bu terapiyi seçenler sağlığı kaynağından buluyor. Her soluğunda sağlık bulacağınız oksijen terapi ile siz de rahat bir nefes almanın keyfini yaşayın. Cilde doğal oksijen verilerek yapılan oksijen tedavisi en doğal anti-aging tedavilerinden biridir. Oksijenli cilt bakımı yüzde 95 yoğunlaştırılmış oksijenin airbrush tabanca yardımıyla cildin dermis katmanına kadar kullanılan ürünlerin itilmesini sağlamaktadır. Oksijen yetersizliği ciltte solgun, mat görüntü, sarkmalar, nem kaybı, kırışıklık şeklinde kendini gösterir" dedi.

Oksijenin uygulanan oksijen ürünleriyle (anti-oksidan özellikteki A, C ve E vitaminleri) birlikte epidermisin en alt katmanlarına kadar ulaşarak kan dolaşımını hızlandırdığını kaydeden Bihter Fidangül, "Cildin hücre metabolizmasını çalıştırarak hücre yaşlanmasını geciktirir. Oksijen terapi cilde belirli bir basınçla uygulandığı için masaj etkisi yapar, destek dokusu olan kolajen ve elastin sentezini uyarır. Yaklaşık bir saat süren uygulamada özel bir peeling kullanılarak, cilt ölü hücrelerden arındırılır" diye konuştu.

"Gözaltı morluklarına son"

Haftada iki kez olmak üzere toplam 10 seans uygulandığını belirten Fidangül, "İdame seansları ise ayda bir tavsiye edilir. Ayrıca cildin nem ve su ihtiyacını sağlar, ince kırışıklıklarda azalma sağlar, gözaltı torbaları ve morluklarının giderilmesinde yardımcıdır, ciltteki sarkma ve deformasyonları azaltarak gergin, canlı bir görünüm sağlar" ifadelerini kullandı.

Dünya çapında tanınan bu uygulamayı birçok ünlü ismin kullandığını söyleyen Bihter Fidangül, "Madonna, Jennifer Aniston, Caprice gibi pek çok ünlü "doğal', "güvenli', "etkili', "acısız" olduğu için yaptırmaktadır. Genetik yapı, cildin en önemli belirleyicisidir. Fakat çevresel faktörler de cildin yaşlanma sürecinde büyük rol oynar. Ciltte erken yaşlanma, kuruma, cansızlaşma belirtileri başladığında kozmetik ve dermatolojik yöntemleri kullanarak daha genç bir görünüm almasını sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.