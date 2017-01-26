Okan Derici Altınordu’da

Altınordu, ligin ilk yarısında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Okan Derici ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sezonun ilk yarısında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor forması giyen Okan Derici ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Almanya-Giessen doğumlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011 yılında Galatasaray'a gelmiş, ardından Atiker Konyaspor, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukluspor formalarını giymişti. Bugüne kadar Süper Lig'de 2, 1. Lig'de 7, 2. Lig'de 62, U21 Liginde 37 maça çıkan Okan Derici, 4 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

Altınordu'nun her genç oyuncunun forma giymek istediği bir kulüp olduğunu vurgulayan Okan Derici, "Bu kadronun içerisinde yer almaktan çok mutluyum" dedi.

Gerçek yerinin forvet arkası olduğunu ifade eden genç oyuncu, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun görev vermesi halinde forma giymeye hazır durumdayım" yorumu yaptı.

Bugüne kadar Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Mesut Bakkal gibi teknik adamlarla çalıştığını da sözlerine ekleyen Okan Derici, "Genç yaşta Galatasaray'da geçirdiğim günler futbolculuğa bakış açımda çok büyük katkılar sağladı. Altınordu da bu gelişimi devam ettirmem açısından çok doğru bir tercih" diye konuştu.