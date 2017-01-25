Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda öğretmenlere "Ölçme Değerlendirme Uygulamaları" eğitimi verildi

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulunda branş ve sınıf öğretmenlerin oluşan 80 kişilik gruba eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitim görevlilerince, Borsa İstanbul İlkokulunda öğretmenlere, ölçme değerlendirme ve soru hazırlama çalışmalarında öğretmenlere ölçme değerlendirme ve soru hazırlama teknikleri konusunda yetkinlik kazandırmak, soru oluşturma çalışmalarına kaynaklık etmek ve çalışmalarımızda nitelik ile verimliliği artırmak ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitimin 5 gün süreceği öğrenildi.