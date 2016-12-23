Öğrencilerin kışlık giysileri UEDAŞ’tan

Sosyal sorumluluk kapsamında her yıl köy okulu öğrencilerinin kışlık giysi ihtiyaçlarını karşılayarak eğitim alanında ise kütüphaneler kuran Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) öğrencileri bu yıl da unutmadı. Son olarak Yalova'da iki okula yardımda bulunan UEDAŞ bu yıl bin öğrenciye kışlık giysi dağıtacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özellikle kırsal bölgedeki köy okullarına kışlık giysi yardımı yapan UEDAŞ yetkilileri dört ayaklı projenin üçüncüsünü gerçekleştirmek üzere hizmet bölgesindeki Yalova'daydı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 2.9 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmeti ulaştıran UEDAŞ, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "Kardeşim Üşümesin" projesi kapsamında Yalova Çınarcık'a bağlı Kocadere ve Hasanbaba İlkokulunda 168 öğrenciye kışlık giyim eşyası dağıttı.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliği ile okulda düzenlenen etkinliğe, UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, Yalova İşletme Müdürü Volkan Çelik, Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ve Çınarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Veysel Gündağ katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden UEDAŞ Genel Müdürü Mesut Efe, soğuk ve kardan etkilenmemeleri için öğrencilere elleriyle kaban ve berelerini giydirdi.

"Sosyal ve kültürel aktivitelerimiz devam edecek"

Yaptığı konuşmada öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mesut Efe şöyle konuştu: "Çalışmalarımızla öğrencilerimizin sadece kışlık giysi ihtiyaçlarını değil onları geleceğe daha iyi hazırlanmaları adına sosyal ve kültürel aktivitelerimiz, devam edecektir" dedi.

Çınarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdür Vekili Veysel Gündağ ise, "UEDAŞ'ın bölgemizde yapmış olduğu sosyal sorumluluk projesini destekliyoruz. Başta UEDAŞ Genel Müdürümüz Mesut Efe olmak üzere emeği geçen herkese bu anlamlı proje için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeni giysilerini alan öğrenciler UEDAŞ yetkililere teşekkür etti.