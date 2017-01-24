Öğrencilerden sokak hayvanları için barınak

Malatya'da öğrenciler zorlu kış şartlarında barınak sorunu yaşayan sokak hayvanları ile kuşlar için barınak ve yuvalar yapıldı.

Malatya İbn-i Sina Okulları'nda 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan bir proje kapsamında, öğrenciler tarafından sokak kedileri ve kuşlar için yapılan barınaklar Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine teslim edildi. Malatya Belediyesi tarafından verilen bilgide, soğuk havaların etkili olduğu kış günlerinde sokak hayvanları ve kuşların da olumsuz etkinlendiği belirtilirken, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hayvan barınağını ziyaret eden öğrencilerin de hayvanların sahipsiz kalmasına gönüllerini razı olmadığı belirtildi. Duyarlı davranışı nedeniyle İbn-i Sina Okulu öğrencilerine proje nedeniyle teşekkür eden belediye yetkilileri, proje kapsamında öğrenciler tarafından sokak kedileri ve kuşlar için yapılan barınak, kulübe ve yuvaların Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine teslim edildiğini ifade etti.

Hediye edilen barınak, kulübe ve yuvalardan bir kısmının bir kısmının Geçici Hayvan Bakımevi'nde değerlendirileceği, geri kalanların ise şehrin muhtelif yerlerine kedilerin ve kuşların faydalanması için monte edileceği ifade edildi.