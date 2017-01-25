Öğrencilerden Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Aydın'da lise öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Geleceklerine daha güzel yön vermeleri amacıyla "Mesleki Gölge Etkinliği" kapsamında gelecekte düşledikleri mesleklerin çalışanları ile bir araya gelen 11. sınıf öğrencileri "Belediye başkanlığı ve siyaset" konusunda Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ederek merak ettikleri soruları yönelttiler.

Yerel yönetimler olarak eğitime katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.