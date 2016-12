Öğrenci Otağı’nda öğrencilere çay ve çorba ikramı

Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Öğrenci Otağı'nda öğrencilere çorba ikram etmeye devam ediyor.

Şehir merkezinde olduğu gibi üniversite yerleşkesinde de birbirinden güzel etkinlik ve hizmetlere imza atan Bilecik Belediyesi, yıllardır geleneksel hale getirdiği faaliyetleri kapsamında öğrenci otağında her çarşamba günü öğrencilere çorba ikram ederken, her gün ise ücretsiz çay ikramı ile öğrencilerin yanında yer alıyor. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyet hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, üniversite yerleşkesinde öğrencilere yönelik güzel bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yağcı, "Bildiğiniz üzere, belediyemiz tarafından üniversite yerleşkesine kazandırdığımız Öğrenci Otağı'nda günün her saati ücretsiz çay ikramımız yıllardır devam ediyor. Buna ek olarak her çarşamba günü, öğrencilerimize ücretsiz çorba ikramı yapıyoruz. Özellikle bu kış mevsiminde güzel bir ortamın oluşmasına vesile olan ikramlarımız ile öğrencilerimiz bir araya gelme fırsatı buluyor. Öğrenci Otağımız bu işleviyle aynı zamanda güzel bir sosyal aktivite ortamı sağlıyor. Amacımız öğrencilerimize ufak da olsa bir katkı sağlamak ve onların güzel ortamlarda vakit geçirmesine imkan vermektir" ifadelerini kullandı.