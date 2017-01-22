Oğlunun al bayrağı ile gözyaşlarına boğuldu

Fırat Kalkanı operasyonları kapsamında Suriye'nin El-Bab kentinde görev yapan ve terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlu Emre'yi hain saldırıda şehit veren baba Hasan Doruk, cenaze töreni boyunca oğlunun tabutundan gözlerini bir an olsun ayırmadı. Metanetini koruyarak gözyaşlarına hakim olan baba Doruk, oğlu toprağa verildikten sonra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kendisine verilen al bayrağı alırken gözyaşlarına daha fazla hakim olamadı ve hıçkırıklara boğuldu.

Bu anlarda ise törene katılanlar gözyaşlarına hakim olmadı.