Odunpazarı Belediyesi ile DAK arasında işbirliği

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi arasında olan protokol yenilendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, DAK merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. DAK'ın 2014 yılından bu yana Eskişehir'de acil afet durumları ve sosyal projelerde aktif rol aldığını dile getiren Başkan Kurt, çalışmalardan dolayı ekibe teşekkürlerini iletti.

Başkan Kazım Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür eden DAK Başkanı Ömer Canayakın ise, yenilenen protokolün Eskişehir ve çevresine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.