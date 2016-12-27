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Ödemiş emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı

Ödemiş emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ödemiş'te uyuşturucu madde kullanan, imal eden, yetiştiren ve satan şahıslara karşı operasyonlarını hızlandırdı. Bu kapsamda ekipler, ilçede bir aracı takibe aldı. Aracın durdurulmasıyla birlikte, yolcu konumundaki M.E.'nin (38) elinde bulunan çuvalda 1 kilogram esrar maddesi elde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifade ve gözaltı işlemleri sonucunda adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, zehir tacirleriyle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

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